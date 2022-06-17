國民黨台北市長人選蔣萬安團隊今表示，這場台北市長選戰將「可歌可泣」，同時也「可割可棄」；有意爭取民進黨台北市長提名的林佳龍表示，現在操作棄保是對選民不尊重，也言之過早，到底最後誰會被「割」，誰會被「棄」，最重要是尊重每一個台北市的選民。

林佳龍今赴大稻埕，拜訪世代街區公司執行長周奕成；林佳龍說，周奕成是他們這一代非常有代表性老朋友，也是老戰友，12年來周奕成投入到地方創生跟街區經濟發展，今天來敘舊也是請益。

對於蔣萬安團隊提到，台北市長選戰會是「可割可棄」，預告要操作棄保；林佳龍說，他已經提出交通、經濟政策，蔣萬安至今都沒有提出具體政見，似乎不太重視對選民訴求的政見。

他認為，蔣萬安應該展現自己的權益，對於他提出的相關政策，也能表達意見，至於現在選舉，各政黨除了國民黨以外，還沒有提出人選，等大家都提名完，會更清楚展現對比，選民就會做出最好選擇。

他強調，民進黨也有徵召提名過程，一旦整合好提名人選之後，一定可以打破現在困境跟僵局，能在傳統支持者之外，爭取到政見選民的支持。

至於民調今天新台灣國策智庫公佈的民調，民進黨內台北市長參選人支持度，林佳龍以41.2％大勝29.6％陳時中。

林佳龍說，民調都會參考，這是互比式，沒有對比排藍，也呈現一般人的態度，最重要是陳時中擔任防疫指揮官，防疫第一線非常辛苦，對疫情發展，難免影響執政黨支持度，若是互比式，呈現全民支持的分布，對比式在民進黨支持度上比較低，所以先把防疫做好，會再提升政黨候選人支持度。

對於三腳督，民進黨無論派誰都是墊底，是否受防疫影響還是還未推出候選人？他認為兩者都有，還沒有推出候選人，選民還不知道支持對象，疫情相對還在高原期，難免有些民怨，政黨支持度低的話，任何人參選都會受影響。

至於民調中，台北市最新政黨傾向23.7％民進黨、19.2％國民黨、18.4％台灣民眾黨、5.0％時代力量；他說，目前看到各種民調，他們也有做，大體趨勢一致，民進黨政黨支持度卻有下降。