獨家快閃巨城的「愛柒」芋泥紫米糕甜筒，美味與創意兼備大受歡迎。（巨城提供／陳育賢新竹傳真）

想念可正常出國時，隨時可到國外享受異國風情與美食的日子嗎？Big City遠東巨城購物中心18日起，在8樓推出「泰想念」泰國美食展，讓你不必出國也能品嘗泰式料理，並有超過500項商品特賣，25、26日展場更邀請泰國廚藝老師教學泰式料理，熱愛暹羅風情的朋友千萬不能錯過。

巨城此次推出的「泰想念」泰國美食展，有泰國免稅店熱銷KING POWER軟糖、Bento魷魚片5包只要199元、Vita維他豆奶獨家限量版草莓風味、皇家牛奶片限量冰雪奇緣版、泰國第1品牌Paprika薯條，還有夏天最適用的超涼泰國蛇牌爽身粉等超過500項商品。

除此之外，也力邀全台網紅甜點名店快閃到位，4樓有來自桃園以招牌蜂蜜檸檬蛋糕捲聞名的「樂本甜」，獨家快閃活動推出蛋糕捲兩捲9折，滿額還可享加價購限定芒果奶酪；7樓有來自台南的「愛柒 Ai Chi」主打超人氣傳統美食厚餡芋泥黑紫米糕，快閃期間推出巨城獨家限定「濃茶鐵觀音奶酥吐司」，單筆消費滿300即可摸彩享現金折抵、買1送1等專屬好康。

另，瞄準畢業生及期末考後輕鬆玩的好時機，8樓「湯姆熊歡樂世界」推出單筆兌幣600元即贈100元、出示湯姆熊VIP再加贈50元；「大魯閣棒壘球打擊練習場」主題日強勢回歸，周一到周五分別推出學生日、女生日、棒壘球數加碼日、保齡球紅瓶日，各種超值優惠方案歡迎三五好友相揪來玩。

初夏巨城精選好禮倒數兌換中，6月24日前全館當日單筆消費滿額贈「阿Mall口罩項鍊」、跨日消費累計5萬即送2000元抵用券、HAPPY GO點數兌換經典超人氣品牌甜點等。