在美國聯準會大舉升息之後，緊接著阿根廷央行周四宣布3年來力道最大的升息動作，以抑制突破60%的瘋狂通膨。

該央行宣布將其基準利率Leliq一口氣調升300個基點（12碼），至52%，創下2019年以來最大幅度的升息，並表示此舉是因為金融風險正在升高、全球價格飆漲，以及在本幣披索（peso）受到重創後，必須帶動本幣儲蓄。

全球正飽受通膨之苦，而阿根廷更是全世界通膨壓力最高的國家之一。美國聯準會、歐洲國家央行和其鄰近大國巴西也在這幾天升息以抑制物價上漲。

聯準會在周三會後宣布升息75個基點，創下28年來最大幅度的升息。緊接著英國央行連續第5次會議宣布升息25基點，並暗示下次會議可能升息50個基點。15年來都按兵不動的瑞士央行亦啟動升息周期，第一次升息就調升50個基點。香港亦宣布升息75個基點。

阿根廷央行表示將繼續緊盯通膨，並調整貨幣政策。該央行並預期月通膨率在3月到頂之後可望逐步放緩。

起初是這場大流行病導致的供應鏈問題點燃全球通膨之火，而俄羅斯入侵烏克蘭後原油價格飆漲更令通膨有如火上添油、一發不可收拾，如今通膨壓力已經擴散到所有領域，從食品到服務無所不漲，部分國家的通膨率更是已達到了2位數。

主要穀物出口國阿根廷5月消費者物價指數（CPI）較4月上漲5.1%，與去年同期相比更大漲60.7%，年通膨率創下30年來新高。經濟學家普遍預期該國今年全年通膨率恐突破70%，將嚴重削弱儲蓄和薪資。

政府消息人士周四表示，他們預期阿根廷今年的通膨率將介於52% ～62%，雖然遠低於分析師預期，但仍超出該國與國際貨幣基金（IMF）近來商定的目標。

阿根廷是IMF最大的債務國，在今年早些時候與該國際金融組織達成了一項規模達440億美元的新協議。