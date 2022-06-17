草屯鎮巨峰葡萄上市，鎮農會辦理葡萄節推廣，果農指出，受天氣不佳影響，這期減產約2、3成，嚐鮮要趁早；另外，青農李育銘今天也發表率先大面積栽種的洋香瓜「夏奇拉」。

鮮美葡萄上市，草屯鎮農會今天、明天在農會超市廣場舉辦草屯葡萄節，國民黨立法委員許淑華及馬文君、南投縣農業處副處長林美珠、鎮農會理事長林昆熠等人出席，現場還有葡萄產銷班與在地青農市集，農會家政班也示範如何運用當季美味葡萄製作創意冰淇淋。

林美珠出席開幕式致詞說，草屯鎮巨峰葡萄產於九九峰山腳的平林社區，種植面積雖不大，但水質來自合歡山脈乾淨水源，加上日照充足且溫差大，獨特氣候環境孕育出的葡萄果香濃郁，果肉較其他產地更有彈性，平均甜度能達18度以上，更打響「草農珠」葡萄品牌。

鎮農會及果農表示，受今年3月低溫及5月梅雨影響，落果、裂果及軟腐病害導致草屯巨峰葡萄減產約2、3成，但甜度、品質仍維持高水準，由於產量減少，目前市面零售價1台斤新台幣80元，1箱裝5台斤售價400元，現場展售農產品皆有認證標章，讓消費者吃得安心。

嘉沃農場青農李育銘今天在場發表運用卓越技術栽培的日本網紋洋香瓜新品種「夏奇拉」，李育銘接受中央社記者訪問說，他是草屯鎮最先大面積成功栽種夏奇拉的果農，此品種口感較具彈性、有嚼勁，甜度達15度以上，不輸進口哈密瓜，消費者若喜歡較軟口感，購買後可放3天至5天，冷藏保存也可提高甜度。（編輯：黃世雅）1110617