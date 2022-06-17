foodpanda從6月7日起針對北部6縣市加收「平台服務費」，引起消費者反彈，據消保處統計，截至15日為止，就收到831件關於平台服務費的相關申訴，消保處呼籲，foodpanda應積極處理消費申訴案件。

行政院消保處簡任消保官王德明表示，若未訂閱年費制的消費者可轉往其他平台消費，因此此次爭議幾乎全部為已「訂閱」年費制服務的消費者，不滿平台額外加收平台服務費。

王德明說，僅初步瞭解，foodpanda宣稱將提供優惠券給消費者，該公司也允諾在接獲各縣市政府消費爭議案件後，依個案協商討論；若消費者不滿意協商結論，可依消保法委託消費者保護團體提起訴訟。

而依消保法36條規定，認為確有損害消費者生命、身體、健康或財產，或確有損害之虞者，應命其限期改善、回收或銷燬，必要時並得命企業經營者立即停止該商品之設計、生產、製造、加工、輸入、經銷或服務之提供，或採取其他必要措施，違反最高可處150萬元罰鍰。

foodpanda回應，「為配合全球政策，此次平台費通知時間較晚，我們也清楚聽到了各方的反饋。未來平台將會加強資訊揭露與溝通，並積極協助消費者處理各項消費問題，盡力提供消費者最經濟實惠的服務。」