台北市路口死傷件數攀升，交通警察大隊年初於鄭州路與西寧北路口建制首個「路口多功能交通違規科技執法設備」，能取締車輛未禮讓行人，統計至5月底為止，就揪出194件車不讓人案，相較去年同期倍增許多，總件數還直逼比去年取締最多的忠孝東路及基隆路口，警方也有意擴大設置到其他路口。

台北市約有6成交通事故發生於路口，肇事原因以車輛不停讓行人及行人違規闖紅燈穿越馬路占大宗，北市警局近期配合交通部推動「四季交安專案」，便針對路口安全加強執法，統計1月至5月，車輛不停讓行人取締案就有8455件，行人違規計1萬4011件。

其中位於大同區的鄭州路與西寧北路口，由於銜接市民大道、環河北路等處，更是近年事故發生數前3大的路口，警方今年1月3日起在此啟用科技執法設備，採用AI偵測到車輛未於行人穿越道前停讓行人先行通過，自動擷取違規行為再由員警認證舉發，統計至5月止共取締194件。

北市交大執法組長黃孝勳坦言，過去倚靠員警手動取締時多少會有限制，但科技執法好處是24小時不間斷、減少員警負擔及避免執法爭議，鄭州路、西寧北路口5個月就抓194件，推估年底至少會破300件，相比去年取締件數第一名的忠孝東路與基隆路口257件、第二名忠孝東路與復興南路口250件還要多。

黃孝勳說，會加強取締車不讓人，最終還是希望駕駛能尊重行人路權，並達到防治交通事故的作用，且今年1月至5月止，行人發生死亡事故共計7件，與去年同期的18件減少61％，顯見加強員警、科技取締作法奏效，尤其科技執法成效不錯，未來將爭取經費評估在其他路口建置的可能性。

據《道路交通管理處罰條例》規定，「汽車駕駛人，駕駛汽車行經行人穿越道有行人穿越時，不暫停讓行人先行通過者」、「汽車駕駛人轉彎時，除禁止行人穿越路段外，不暫停讓行人優先通行者」，皆處1200元以上、3600元以下罰鍰；行人違規穿越道路可處300元罰鍰。