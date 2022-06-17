兆豐銀行工會於今日在兆豐金控股東會針對董事長張兆順，並且舉牌嗆爆張兆順不適任，「兆豐銀行需要一位願意傾聽基層同仁新生的領導人」、「兆順不下台、兆豐沒未來」。

兆豐銀工會辦理張兆順不適任董事長投票結果：張兆順不適任的票數高達4873張，佔總問卷回收票數90.66％，已充分彰顯及說明兆豐同仁對於近年張兆順的領導已經毫無信心，甚至一意孤行的獨斷決策模式，造成兆豐同仁士氣空前低落跌落，工會除已相繼向政府高層相關單位遞交陳情書及拜會財政部，今天更是執行會員代表大會及理監事會決議，透過報紙刊登陳情廣告方式公開向政府高層喊話，冀望政府能許兆豐6000員工一個有希望的未來。

兆豐銀工會指出，二年前新冠肺炎疫情爆發以來，張兆順領導的兆豐金控集團在防疫假、防疫險、疫苗險的給予都過於保守，讓員工絲毫感受不同公司的關心與溫暖，看到離職、退休人員此起彼落，兆豐各單位面臨經驗傳承青黃不接窘境，同仁們無不痛心兆豐金已從過往幸福企業跌落神壇。面對大缺工時代來臨，兆豐的福利待遇因為高層政策謬誤，無法傾聽同仁心聲及意見，不僅做不到用薪留才，更未曾讓同仁感受到用心留才，進而讓兆豐不再是社會新鮮人踏入金融業的首選。

兆豐銀工會就組織改造及經營策略等議題提出建言，呼籲行方應該重視及確實落實同仁在組織改造意見平台的各項建議，同時在訂定各項目標時應該傾聽同仁專業意見，獨斷獨行的領導風格已讓兆豐的經營陷入困境，而過去溝通無礙的勞資關係，演變成漠視工會懇切建言，更讓勞資關係惡化陷入谷底。

兆豐銀工會理事長郭孟仁指出，日前工會拜會財政部，當時阮清華次長開宗明義就說：泛公股行庫的勞資和諧是財政部的帝王條款！反觀，兆豐同仁要面對的卻是一再強調洗錢防制是帝王條款的高層，當客戶一一被此帝王條款逼走，卻又忘記是自己誤判情勢強勢將預算目標訂定的極度不合理，再反過來說是同仁達不到目標，所以無法給予合理的員工酬勞的領導人。