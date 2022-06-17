三重區有名年約70歲的林姓老婦，在6月14日中午跑到光復路一段一處銀行要匯56萬元，稱是突然接到自稱姪子電話要求加line好友，接著就開口借錢；行員擔心婦人遇詐，趕緊通知警方，員警到場後請林婦先打電話跟真姪子確認，才知加line的姪子是詐騙集團成員，隨即打消匯款念頭，成功保住56萬元積蓄，警方也將追查先前林婦遭詐的42萬元下落。

三重警方接獲通報後，立刻趕往現場，詢問林婦得知，她日前接到一名男子的陌生電話，對方電話一接通辯說「姑姑!你知道我是誰嗎？」，林婦誤以為對方是自己姪子，喊出對方姓名後，對方立即承認。

假姪子向林婦表示已更換手機，要林婦新增line好友，之後改用line聯繫林婦，聊沒多久假姪子就稱自己急需用錢，要跟林婦借款，請林婦匯款42萬元到指定帳戶，林婦當時不疑有他便將款項匯出。

結果假姪子食髓知味，6月14日時再次聯繫林婦想商借56萬元，所幸這次有機警的行員發現林婦對匯款帳戶及匯款事由不了解，立刻通報警方到場協助；員警抵達現場後，請她先用電話聯繫姪子，經確認後林婦姪子並未更換電話，也沒有要借錢，林婦才恍然大悟打消匯錢念頭。

目前三重警方已介入偵辦林婦先前遭詐的42萬元，將清查金流去向並調查是否為警示帳戶；三重警分局也呼籲，詐騙手法五花八門，民眾接到任何自稱親友等不明來電，且指示操作匯款等動作，應向警方報案或撥打165反詐騙專線等方式多加查證，以保障自身財產安全。