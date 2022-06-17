女星熊熊（卓毓彤）外型亮眼，擁有火辣G級傲人身材，是許多人心目中的性感女神，經常在社群平台分享生活日常的她，昨(16日)在instagram曬出穿著比基尼的照片，由上而下的邪惡視角拍攝，讓一對傲人北半球更加搶眼，不到一天就吸引近5萬人按讚。

熊熊在instagram曬出一張火辣泳裝照，頭髮、泳衣以及泳池，全是藍色同一色系，只見她對著鏡頭擺出招牌甜美笑容，穿的比基尼泳衣除了讓深邃事業線一覽無遺，包不住的傲人上圍，更是直接露出大半截，加上採用由上而下的「邪惡視角」拍攝，視覺效果更加震撼，讓所有人看得血脈賁張，接著還預告要跟大家分享胸部保養的祕訣，讓網友集體暴動。

這張養眼的火辣泳裝照，不到一天就吸引近5萬人按讚，網友紛紛留言：「熊熊側身角度好美」、「辣翻了美翻了」、「頭髮、泳衣、泳池，都是我最愛的藍色」、「這套搭配髮色好看耶」、「你說你最愛的顏色是藍色」、「很辣的熊熊老闆」、「怎麼有人這麼適合藍色，好美好美」、「髮色跟衣服搭配著人，真好看，笑起來更甜美了」。

熊熊雖然演藝事業及副業發展得相當好，但身體卻出了些狀況，她透露近來在工作時大血崩，就醫檢查後，發現體內長了5公分大的肌瘤，只能緊急接受手術，還好化驗結果是良性，才讓她鬆了一口氣，也不忘呼籲所有人有病痛就趕緊看醫生，別一拖再拖延誤治療。