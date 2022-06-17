國民黨基隆市長參選人謝國樑持續進行文創請益之旅，17日上午拜訪位在東明路的舊警察宿舍，現稱為「86設計公寓」，謝國樑與「偶素大美多媒材藝術拼貼」工作室創辦人大美老師（本名李秀玉），學習製作台灣LV提袋，也請教藝術工作者在基隆的發展與困境，並提出替藝術家聚落導入商業模式的構想。

大美老師是高階蝶谷巴特認證師資，有著豐富多媒材藝術拼貼經驗，善用拼貼與轉印技法將蒐集社區內的舊家具、報廢材料重新加工裝飾，賦予作品鮮活生命力，是五組中進駐「86設計公寓」的團隊之一，共同見證土地活化再造與文創事業落地生根的過程。

在學習製作台灣LV提袋過程中，大美老師多次暗示桌旁的小提籃，謝國樑不明所以，最後將提籃轉身，印有小愛與謝國樑的拼貼作品展現世人眼前，謝國樑感動的上前給大美老師一個感動地擁抱。大美老師表示，自己特別喜歡小愛，一直以來都有在關注成長過程，這次以粉絲的心態，希望能將提籃禮物透過謝國樑轉贈給小愛。

謝國樑主張，重新盤點基隆市的公有土地與老舊建築，活化閒置空間，為基隆藝術工作者打造培育基地與舞台。同時，謝國樑過去從事文創影視產業，熟悉商業模式與行銷操作，不僅擁有實戰經驗，投資出品《我的少女時代》、《想見你》等多部知名文創影視劇。

謝國樑表示，對於藝術家聚落的發展，未來最重要的是「持續為其聚焦、創造亮點，並找出可永續經營的發展模式」，讓藝術聚落能持續彰顯特色，並永續經營。謝國樑深信，豐富的實戰經驗與先進創業思維，紮實為基隆的地方文創注入新的經營創意與永續活水。