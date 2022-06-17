嘉義車站減法美學改造後，候車廳變清爽了。（廖素慧攝）

嘉義車站是市定古蹟，減法美學讓車站物貼近原貌，目前進行車站前廣場優化工程，預定今年底完工，市長黃敏惠表示，嘉義車站少了「嘉義車站」4個大字，依然是嘉義車站，將設計溫暖的夜光，永遠照亮遊子回嘉的路。

去年底台鐵局以約1300萬元微整型嘉義市市定古蹟「嘉義車站」，由嘉義出身的建築設計師主導，用「減法」微改造車站門面、大廳、候車廳、月台等空間，目前已完工，原本在主體建築物大門上面的「嘉義車站」4個字消失了，候車廳也淨空，貼近1930年時代的車站風貌。

嘉義市政府爭取到內政部營建署城鎮風貌及創生環境營造計畫，優化嘉義車站廣場及景觀，工項包括路廊遮陽棚優化、地面整平、夜間 照明設計等3大項，總經費約1600萬元，中央補助約640萬元，地方自籌配合款約960萬元，6月15日動工，預計年底前完工，市長黃敏惠17日視察工程。

嘉義車站廣場改造施工 ，嘉義市長黃敏惠（左三）讚美工區圍籬變詩文藝廊。（廖素慧攝）

黃敏惠表示，「嘉義車站」4個大字雖然消失，但還是嘉義車站，已深深烙印在每個回嘉的人心裡，減法美學讓嘉義車站找回原來的樣子，廣場優化工程主要美化既有空間、優化服務設施、營造暖色系夜間光環境，點亮嘉義車站，並凸顯古蹟的低調優雅。

廣場優化工程的周邊圍牆特別委請渡也、王瓊玲、李知灝3位老師作詩，還有名插畫家莊信棠（SMART）設計繪圖，讓硬梆梆的工區變得很文學、很藝術，是拍網美照的新亮點。

台鐵嘉義車站站長呂素繁說，嘉義車站經過減法美學改造後，變得清爽敞亮，疫情期間每日約1萬多人次進出車站，廣場現階段在兩側施工，旅客由大門口進出，後期大門口施工，則改由兩側進出。