新竹市17公里海岸線自行車道今年再延伸1.2公里至竹苗交界，市府將於25日舉辦「17公里海岸線樂活自行車Plus，跨竹苗親子挑戰賽」，歡迎親子來報名兼賞美景。（新竹市政府提供／陳育賢新竹傳真））

新竹市17公里海岸線自行車道今年再延伸1.2公里至竹苗交界，市府將於25日舉辦「17公里海岸線樂活自行車Plus，跨竹苗親子挑戰賽」，歡迎親子來報名兼賞美景。（新竹市政府提供／陳育賢新竹傳真））

新竹市17公里海岸線自行車道去年完成升級，今年再延伸1.2公里至竹苗交界，新竹市政府將於25日舉辦「17公里海岸線樂活自行車Plus，跨竹苗親子挑戰賽」，從海山漁港自行車道入口出發，至竹苗交界點折返，來回約10公里，即起開放報名。

市府表示，去年首度舉辦「17公里海岸線樂活自行車Plus，跨竹苗親子挑戰賽」，廣受民眾好評，今年再度舉辦騎乘活動，名額上限200人，歡迎爸媽帶著大小朋友踴躍參加。

市長林智堅指出，此次活動沿途美景包含全新地景公園那魯灣文化聚落、香山豎琴橋、南港賞鳥區、香山沙丘等，而上月啟用的竹苗自行車道，則有別前段海岸風光，通過田間小路與保安林道等空間，充滿鄉野調性，享受不同景色的騎乘體驗。

林智堅說，市府今年陸續完成17公里環境再生、港南運河2期等多項生態景觀工程，同步優化自行車道品質，並打通竹苗自行車道，銜接苗栗縣綠光海風自行車道，串聯頭前溪左岸、新竹漁港、17公里海岸至竹苗交界，打造西濱最美自行車道，全長超過60公里。

城市行銷處長林正光說明，「17公里海岸線樂活自行車Plus，跨竹苗親子挑戰賽」途中行經南港賞鳥區，設有飲水補給區及接駁點，折返點位於竹苗交界點，設置拍立得區，回程至南港終點站燈塔區集章，返回起點後，依集章證明兌換活動紀念運動毛巾及爆米花。

挑戰賽結束後，也歡迎民眾繼續往北騎乘，沿途可眺望香山溼地賞蟹步道、港南運河公園，以及台美攜手合作的「S-Pol 雷達氣象站」，為世界上最先進的雷達站之一，再北上還有海天一線看海區、幸福沙灣、魚鱗天梯，也歡迎帶著小小孩的爸媽，直接開車前往新竹漁港，至波光市集吃美食、賞日落。