27歲美女網紅「菈菈」何語萱曾當過5年職業軍人，因為長得漂亮又有E級火辣身材，被網友封為「最美女士官」，而她也是JKF女郎之一；近期因在Instagram中貼出「夾筆熱舞」影片，狂吸10萬多人觀看，讓許多網友喊想當那支筆。

菈菈貼出自己在電腦桌前熱舞的影片，畫面中她穿著開深V短上衣和超短褲，只見她將一支藍色原子筆夾在豐滿上圍之中，跟著音樂上下起伏，隨著音樂重拍坐下美胸微微晃動，不過由於胸型飽滿，夾著的原子筆一點移動都沒有，菈菈手不時撫摸身體，表情十分魅惑。她幽默表示：「難怪我妹剛剛找不到原子筆」

影片曝光後吸引不少網友觀看，紛紛激動留言「可惡，羨慕，想當那支筆」、「這支原子筆瞬間升值不少啊」、「我默默看了一小時，停不下來」、「綺麗な」、「筆真幸福」、「經典影片，要收藏」。影片達到10萬人觀看後，菈菈把影片分享到限時動態，甜喊「有誰還沒看過啦」，以貓咪向日葵愛心的貼圖表達開心心情。

何語萱曾任空軍士官，駕駛過中型戰術輪車跟10.5噸卡車，待在軍中的第3年她曾表示：「其實在一個地方打滾久了，就會想要繼續那個安逸的生活，寧可待在那個深井只看得到天空卻看不到外面的花花草草」；2019年拿到退伍令後她轉型當網紅，IG目前34.3萬粉絲，人氣持續攀升。