桃園市17日新增4305例本土案例，桃園市教育局長林明裕表示，19日早上將在桃園區龍山國小、中壢元生國小、平鎮新榮、楊梅楊心、龜山自強國小接種莫德納兒童疫苗第2劑，預估4000人接種，鼓勵踴躍參加。

桃園市衛生局長王文彥表示，桃園市17日新增4305例本土，桃園65歲以上10％，18歲以下20％，與人口比差不多。另桃園累積38萬4007例，盛行率16.97％。因確診人數下降，醫療採檢站功能逐漸減少，下禮拜醫療採檢站逐漸減少到6站。王文彥也說，下周三、周五、周六社區接種站提供BNT疫苗接種，部分高端也有5萬劑。

林明裕說明，桃園市教育局所屬95所國高中5月26日安排接種BNT，已經完成83校6萬3427人第3劑。下周三前，所有國高中都可以打完第3劑。兒童疫苗快打站設置已經布置完畢，6月19日上午8時至12時，場地包含桃園區龍山國小、中壢元生國小、平鎮新榮、楊梅楊心、龜山自強國小，提供6至11歲兒童莫德納疫苗接種，預估4000人接種。同時也鼓勵第一劑沒有接種者也可以利用這時間接種。

他說，還有安排入校接種，195所國小配合中央5至11歲兒童第2劑超過4周就可以接種。各校安排莫德納、BNT入校，最慢7月5日前全部接種完畢。