防疫保單理賠黑洞拖累產險公司，中國信託產險雖不是銷售前三大，但也有受到衝擊面臨增資，17日股東會上引發法人憂心關注。中信金執行副總暨銀行總經理陳佳文指出，中信產險防疫保單銷售約40餘萬張，目前1天賠付的理賠金額達6,500萬元，累計至2022年6月17日止已賠付新台幣2億元，因疫情變數大理陪金額預期會上升。由於中信產險的淨值較小，因此，若理賠擴大的確會對中信產險將出現營運衝擊，「但這屬一次性風險，不會有持續性影響。」

中信產險的防疫保單黑洞日前在法說會時就已引發法人關注，中信金5月17日法說會時就曾公布，中信產險防疫險每天平均理賠為500萬元，也預告母公司台灣人壽已評估過有增資需求，會由台灣人壽對中信產險增資，增資後台灣人壽RBC仍可維持300％以上。

中信金17日舉行股東常會上防疫保單再度成為焦點。法人股東德盛台灣大壩投信基金專戶發言詢問，中信金孫公司中國信託產險所銷售的防疫保單理賠狀況。陳佳文指出，目前平均一日的理賠金額已增至6,500萬元，累計達2億元，「會認真處理完畢」，但因保單已停售，屬一次性風險，對金控的營運「不會有持續性影響」。

陳佳文表示，中信金已做好對中信產險增資的準備，由於母公司台灣人壽1年可獲利200多億元，對子公司中信產險幾十億元的增資「不是太大的問題」，更何況金控一年的獲利更高達500多億元。

法人也關心台壽在高齡社會下的保險規畫，台壽表示，除了日額生活保障之外，也有針對高齡者疾病三高、糖尿病等提供保障，長照、失能保險，結合醫療保健等相關商品都有規畫。