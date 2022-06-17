上海商銀17日舉行股東常會，為兼顧防範疫情及符合股東會實務所需，採用視訊輔助股東會，並由獨立常務董事陳木在代理李慶言董事長主持股東會，順利通過上年度盈餘分派股東現金股利每股1.8元等議案，依16日收盤價每股52.5元計算，現金股息殖利率為3.43％。

上海商銀表示，2021年度合併稅後淨利達186.7億元，年成長4.8％，其中稅後淨利歸屬母公司業主142.6億元，年成長5.9％，稅後每股盈餘（EPS）3.19元，較上一年3.01元優，同時去年底逾期放款比率0.13％，資本適足率14.87％，主要營運績效指標表現良好。

該行今年第一季合併稅後淨利45.7億元，年減6.8％，稅後淨利歸屬母公司業主36.4億元，年減2.2％，EPS為0.81元，略低於上年同期的0.83元。

上海商銀林志宏總經理指出，受惠於美國聯準會（Fed）及我國央行升息，今年淨息差及存放款利差可望較上年提高，該行前五個月合併淨收益達167.43億元，較去年同期成長4.5％。

林志宏強調，該行審慎因應外部競爭環境，今年採取「數位永續，人才優先」的策略主軸，在營運管理上聚焦於「數位轉型、永續發展、人才培育、內控法遵」，持續強化網路銀行與行動銀行的交易與服務功能，推動資訊新核心系統的建置，提高綠色金融成長力道與業務比重，加強培育數位資訊與國際金融業務人才，並優化內控風管與法令遵循。

業務發展上，聚焦於「低耗資本、低提存、高利差、非利息收益」的業務，加強信保基金貸款、綠能產業及六大核心戰略產業貸款，以及高淨值資產財富管理2.0、資產傳承保險、信託2.0、財務行銷及財務操作等非利息收益業務。