鼎群工程公司負責人蔡清泉（中）、水尾里長梁清文（右）水尾社區發展協會理事長方健忠（左）都是成功國小前後期校友。（謝明俊攝）

成功國小新建校舍由知名李祖原建築聯合事務所設計。（謝明俊攝）

成功國小新建校舍由知名李祖原建築聯合事務所設計，團隊建築師介紹設計理念。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌主持成功國小老舊校舍拆除改建工程動土典禮。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌主持成功國小老舊校舍拆除改建工程動土典禮。（謝明俊攝）

後龍鎮成功國小舊校舍拆除改建動工

創校於1958年的後龍鎮成功國小，其中1棟校舍因被判定為海砂屋有安全顧慮，須拆除重建，出身後龍的知名遠雄集團創辦人趙藤雄得悉，協助請來知名李祖原建築師事務所負責設計，造型非常特殊，將以7千多萬元重建，17日由苗栗縣長徐耀昌主持開工祈福典禮，預計明年9月完工。

成功國小擁有64年歷史，招收當地水尾、溪洲、秀水等里學童就讀，早年鄉間人口較多，全校一共有12個班級，校舍歷經三度更改新建，畢業校友北市鼎群工程公司負責人蔡清泉就回憶道，當年他就讀成功國小時，教室鄰近目前運動場旁，校園一隅有一口池塘，現在他念書時教室已經拆除，成為集會廣場，只有舊時學校廚房仍在。

蔡清泉離鄉創業有成，但經常回老家關心家鄉大小事，包括定期捐助水尾里關懷據點長輩共餐，母校相關建設花費，當初水尾里活動中心新建大樓，蔡清泉也曾捐助150萬元興建費用，只要聽到故鄉有需要，蔡清泉就會在第一時間回來關心。

後龍鎮人才輩出，遠雄集團創辦人趙藤雄就是出生後龍鎮外埔里，因此，只要是周邊鄰里有事，趙藤雄都會全力相助，成功國小這棟老舊校舍，經鑑定為海砂屋，建築結構內氯離子含量過高，有安全疑慮，需要拆除改建，趙藤雄獲悉後，隨商請有長期合作關係的知名建築師李祖原聯合事務所，負責改建校舍的設計規畫，成了苗栗縣內少數李祖原團隊設計作品。

成功國小校舍改建工程，原本籌資6750萬元改建，但因近2年建築物價高漲，招標前後流標6次，最後由縣長徐耀昌追加1500多萬元預算，才得順利發包，將興建成3層樓建築，包括幼兒園等12間教室，校舍設計非常亮眼前衛，17日動工後，預計明年9月完工。