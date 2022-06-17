廚餘再利用風潮正夯，台北市環保局今天宣布，今年度第二季有機質肥料發放將於6月20日上午11時在「田園銀行網路平台」開放線上申請，預計發放4500份，每人每次可領取10公斤，市府也開放12處地點供台北市民就近領取。

北市廚餘回收分為「堆肥廚餘」及「養豬廚餘」，其中堆肥廚餘委託具有肥料登記證的合格廠商製作有機質肥料後，自2017年起，以部分回饋的方式配合台北市推動田園城市，每季也開放市民可於線上申請，再透過「田園銀行網路平台」申領。

環保局表示，今年度第一季有機質肥料發放已於3月18日截止，共計回饋市民4273人，第二季原訂於5月份發放，受疫情影響延後至6月份發放，每人每次可領取10公斤，也呼籲民眾至各發放地點領取時，應配合中央疫情指揮中心所訂定防疫規範，配戴口罩及保持社交距離等。

環保局說，目前也開放12處地點供市民就近領取，包括內湖焚化廠南港分隊、福德分隊，木柵焚化廠景美分隊、瑞安分隊、公館分隊及武昌分隊，北投焚化廠則是社子分隊葫蘆般、建成分隊及大直停車場。

此外，環保局將於6月22日至25日，參與舉辦在南港展覽館的「2022年台北國際食品展」，配合北市食安五環主題展出廚餘回收再利用製成堆肥成果，現場將免費發送400份有機質肥料及陶器200份。