台灣女優吳夢夢在成人界打滾6年，日前她接受BBC專訪，被冠上「台灣第1女優」頭銜，然而「成人片推手」圤智雨導演並不認可，直說按經驗看女優娃娃(翁雨澄)才更能擔得起這份殊榮；今(17日)圤智雨進一步解釋，指出雖然吳夢夢不是心目中的最正女優，但他很認可努力的人，因此列出4原因狂讚吳夢夢。

前2個月，圤智雨導演曾說過，娃娃翁雨澄更懂得觀眾喜好，因此比起吳夢夢更合適台灣第1女優頭銜，至於吳夢夢是很懂社群操作。本月17日，他詳細歸納出「4原因」證明懂玩社群一說「經營、得體、合體、髒東西」；圤智雨說，吳夢夢確實懂得經營自身，不僅用心經營個人頻道內容，甚至願花時間製作影像作品，值得肯定與支持。

圤智雨接著說，吳夢夢言詞口條也並非特別好，「但基本的得體是很多女優做不到的，但她做得到喔，而且有進步」言語中透露著對她的欣賞；此外他也分析吳夢夢很懂得跟話題人物或藝人結合，這點是聰明的，「讓自己不會只是女優，並且有多角度的發展空間」；最後他又再列出一點，「不會跟腦殘或智障合作」。

廣大網友看完這篇文後，紛紛讚爆「我超欣賞她的」、「她也很努力在調整身材」、「目前唯一看的下去的國產女優」、「看她之前抽體指隆乳，真的讓人覺得她對行業努力」，另外網友也揣測，圤智雨口中吳夢夢拒拍片的「智障」，似乎是在指曾放話跟她拍片的爭議網紅鄧佳華。