沛小嵐在片中展現與過往截然不同的銀幕面貌。（馬棋朵數位影像提供）

劉韋辰走進民雄鬼屋場景不寒而慄。（馬棋朵數位影像提供）

楊謹華主演鬼片《民雄鬼屋》今（17日）釋出前導預告，充滿懸疑刺激的氛圍，讓觀眾一窺楊謹華、沛小嵐和麥語彤等人在古宅「民雄鬼屋」撞鬼的驚悚模樣，楊謹華為尋找由麥語彤（彤彤）飾演的女兒而焦心不已，在找尋過程中，楊謹華與母親沛小嵐隱約感受到自家洋樓有邪靈入侵，預告看點中除了沛小嵐疑似中邪發瘋，楊謹華也在最後一幕被一隻手從後背緊抓拖入深不可知的井裡，象徵著整個故事和一段塵封在井底的秘密脫離不了關係。

楊謹華在《民雄鬼屋》為救女兒彤彤頻遭邪靈纏身，精神狀態被逼到最緊繃，她回想拍攝被拖行畫面時，雖然明知是拍戲，「但在漆黑的夜裡，加上逼真的場景環境，以及完全算不準鬼手上來抓的時間點，所以每一顆鏡頭裡我被抓到的剎那，是真真切切被嚇到的！」更透露這場戲採一鏡到底的拍攝模式，「需要各方面配合到位，拍了很多次，跑、跪、坐、被驚嚇、倒、還有拉扯，動作很多情緒很滿，拍完後我的川字肌跟大腿肌也都出來了！」

飾演楊謹華母親的沛小嵐此次展現驚人的恐怖演技，預告中閃過一秒的妖魔化形象更為該角色留下伏筆，楊謹華談到首次和沛小嵐合作，她讚嘆：「小嵐姊是人生經歷非常豐富的演員，看到她很自然就會產生尊敬，她給我的感覺就是很真實的母親範本。」導演劉邦耀也感謝沛小嵐此次答應演出，他表示沛小嵐非常適合飾演優雅的富貴人家太太，又能給出幾乎完全反轉的性格和動作，「這個角色非常吃重，以小嵐姊的年紀很不容易！」

另外，影壇新人劉韋辰在《民雄鬼屋》意外闖入這棟古老洋房和楊謹華一起尋找失去蹤影的彤彤，回想在鬼屋場景拍攝過程，他自認對於宗教鬼神之物相當理性，但在搭建的場景中都會會有種莫名的壓迫感，「尤其是各個房間之間的走廊最讓我害怕。我有時在現場會自己在走廊晃晃，經常走一走就會有股想跑出去的衝動！」電影將於7月29日上映。