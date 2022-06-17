新竹輪胎行縱火釀成8死震驚全國，初步原因疑似與父親分產及要創業金釀糾紛衝動縱火造成慘劇。過去台灣治安史上，因爭家產而弒親的最著名案例，就是發生在2010年9月，新莊男子陳昱安為分祖產遭父親趕出家門，一怒下6分鐘內砍殺父親111刀慘死，當時母親不但請求法院判死，也提出「確認繼承權不存在」訴訟勝訴，但離奇的是，當時被判死刑等待槍決的陳男，在2019年突然在看守所以50條橡皮筋自戕身亡，事後家屬也拒領遺體。

陳昱安因長期失業與父母同住新莊，不滿爸媽偏心疼愛弟弟，持續向雙親吵著分祖產。2010年9月13日深夜，陳男討錢不成被父親趕出家門，竟依照先前寫下的「死亡筆記簿」，持生魚片刀刺殺父親並旋轉刀刃，6分鐘內猛刺共111刀，最高法院認定他泯滅天良、惡性重大，2013年依殺害直系血親尊親屬罪判處死刑定讞。

北所指出，陳昱安2010年案發後立即遭法院裁定收押，直到2013年判刑定讞，都一直被關押在北所，近期和另名被判處無期徒刑的獄友同住忠二舍雙人房，所方曾安排接受輔導，並未發現異狀。

2019年1月18日上午7時早點名時，陳昱安無故未到，管理員立即至臥房查看，發現他以棉被蓋住頭部，翻開後發現他頸部纏繞約50多條橡皮筋，面色鐵青躺在床上，經送醫搶救仍不治，雖然舍房內並未發現遺書，但檢察官會同法醫相驗後排除他殺。

至於陳昱安自縊使用的橡皮筋從何而來？當時北所解釋，依規定年滿18歲以上收容人，都可在指定時間、處所吸菸，所方則以橡皮筋將點菸器掛在舍房門口。

北所表示，陳昱安疑為預謀自殺持續蒐集橡皮筋，並藏放在棉被裡，由於橡皮筋非違禁品，管理員誤以為橡皮筋因斷掉而減少，才未察覺異狀。

北所輔導員透露，陳男因罹患思覺失調症，平時情緒不太穩定、容易焦躁，雖偶爾會參加所內舉辦的團契活動，也鮮少與他人互動，彷彿活在另一個世界。

此外，陳男從案發至今，沒有家人看過他，期間陳男雖曾數度罹病，家屬也不願支付醫藥費，在看守所內感到孤單、焦慮、沒安全感，殺父的痛楚也埋藏在他心頭，「活得很痛苦」。所方推測，陳男長期處在憎恨情緒中，才會選擇提早結束生命，家屬當年知悉死訊後，拒領遺體，讓這起事件離奇落幕。

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