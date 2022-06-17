歐元區各國財政部長周四召開會議，多位部長呼籲歐元區政府要恢復財政紀律，以協助歐洲央行(ECB)抵抗高通膨和成長放緩，並避開爆發債務危機的風險。
在周四的定期會議上，德國財政部長Christian Lindner表示，所有的成員國都必須恢復到良好的公共財政，必須減少赤字，也需要靠一條可靠的減少債務的道路。
歐洲央行在上周宣布升息之後，歐元區部分負債高的國家，債息立刻飆升，政府借貸成本高漲。
奧地利財長Magnus Brunner則具體指出部分南歐國家的息差問題，但表達與德國相同立場，敦促各國做好「財政秩序」。
外界則認為，有關歐洲央行支援負債較多國家的作為，該兩國對ECB提出了較為含蓄的批評。
Brunner說，規則應該一體適用於所有成員國，不該有不同規則，去適用於不同國家。
荷蘭財長Sigrid Kaag對媒體表示，財政穩定和打擊通膨都是至關重要。
西班牙財長Nadia Calvino則對歐洲央行的做法表示歡迎，並稱之為「有效」的。
ECB行長拉加德(Christine Lagarde)在該會議上，簡要說明了ECB可能的作為。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。