歐元區各國財政部長周四召開會議，多位部長呼籲歐元區政府要恢復財政紀律，以協助歐洲央行(ECB)抵抗高通膨和成長放緩，並避開爆發債務危機的風險。

在周四的定期會議上，德國財政部長Christian Lindner表示，所有的成員國都必須恢復到良好的公共財政，必須減少赤字，也需要靠一條可靠的減少債務的道路。

歐洲央行在上周宣布升息之後，歐元區部分負債高的國家，債息立刻飆升，政府借貸成本高漲。

奧地利財長Magnus Brunner則具體指出部分南歐國家的息差問題，但表達與德國相同立場，敦促各國做好「財政秩序」。

外界則認為，有關歐洲央行支援負債較多國家的作為，該兩國對ECB提出了較為含蓄的批評。

Brunner說，規則應該一體適用於所有成員國，不該有不同規則，去適用於不同國家。

荷蘭財長Sigrid Kaag對媒體表示，財政穩定和打擊通膨都是至關重要。

西班牙財長Nadia Calvino則對歐洲央行的做法表示歡迎，並稱之為「有效」的。

ECB行長拉加德(Christine Lagarde)在該會議上，簡要說明了ECB可能的作為。