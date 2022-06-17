中華電信17日宣布，為因應5G創新應用服務快速發展，釋出近千名基層資通訊人才職缺需求，主要徵招AIoT、雲端、資安等新興業務，以因應2022年起以三大事業群與三大技術群展開新一輪的轉型改造計畫，除了因應業務需求，亦為儲備人才之需。

中華電信表示，全年度的人才招募員額相較去年來得高，估約2,000人，預定增加業務核心及技術核心兩大領域的人力，尤其因應新興業務需求，將大力招募AI人工智慧、AIoT智慧物聯網、資安、雲 端及大數據人才。

另為營造友善職場，落實員工/員工子女照顧，自今年起實施育嬰減少工時制度，讓育有3歲以下幼兒的員工，每天可減少1小時工作時間，薪資照給且不影響全勤及考績，更率先同業全省設置9處「職場互助教保服務中心」，將於今年8月8日正式開學，讓員工能兼顧家庭，安心工作，創建永續的幸福企業。

中華電信今年年初啟動組織轉型，2022年起以三大事業群與三大技術群展開新一輪的轉型改造之路，期許成為「智慧生活的領導者、數位經濟的賦能者」，持續領航5G發展，並聚焦電信核心業務及AIoT、雲端、資安等新興業務，除了因應業務需求，亦為儲備人才之需。

新型冠狀肺炎疫情爆發以來，中華電信不斷強化資通訊基礎建設布局，協助企業數位轉型，善用科技 ICT科技防疫，持續守護台灣動能。中華電信的4G/5G行動網路品質持續榮獲國內外知名機構的肯定，表現領先群雄，中華電信更積極發展5G垂直應用，參與高雄亞灣5G AIoT創新園區之發展，並持續推出多元豐富的5G應用服務，讓民眾享受到卓越的5G網路品質及創新體驗。

中華電信強調，為因應5G創新應用服務快速發展，中華電信今年將積極擴大延攬相關人才，並致力於打造一個富有創造力、活力且安心的職場環境，提供員工完整的職涯發展歷程，儲備人才發展。

為達成「綠化低碳、數位賦能、誠信透明」的ESG願景，中華電信將「科技為善」的理念落實、應用於公司營運，努力在永續發展的道路上扮演「開創者」、「領導者」的角色，在諸多ESG作為中實踐「永遠走在最前面」的品牌精神，戮力推動永續發展、利他共榮。

中華電信「2022 年基層從業人員招募」已正式啟動，擴大需求資通訊人才近千名，期待具有熱情及活力的年輕新血趕快加入！報名時間從111年6月17日至111年6月29日截止，相關徵才訊息公開於中華電信人才招募網站（https://career-web.cht.com.tw/recruit/index.html）。