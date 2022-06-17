安泰銀行17日舉行年度股東常會，由董事長丁予康主持，會中通過2021年度財務報告及盈餘分配案，每股配發現金股利0.73元，並順利改選第11屆董事。

安泰銀行2021年營業淨收益為59.73億元，稅後淨利為23.24億元，較前一年度成長7％，基本每股稅後盈餘（EPS）1.19元。丁予康表示，疫情衝擊全球經濟，該行展現組織韌性，以審慎的經營方針，在風險與機會中取得平衡，營運穩健向上，核心業務利息淨收益、手續費淨收益雙雙成長，稅後淨利創六年新高。

安泰銀去年底普通股權益比率16.50％，資本適足率17.69％，資本結構堅實，居全體本國銀行第二名，遠高於同業平均的11.96％與14.8％。

第11屆董事11席，包含3席獨立董事，8席一般董事，除大部分第10屆董事續獲選任外，原獨立董事Philippe Espinasse任期屆滿，由黃育徵當選。黃育徵曾任台糖董事長及台橡監察人、董事長兼執行長，目前為財團法人資源循環台灣基金會董事長。

安泰銀自2011年開始已連續12年配發現金股利，股息政策衡平考量公司業務成長需求和股東期待，並兼顧股息發放金額的可續性。丁予康指出，受到通膨、烏俄戰爭和氣候變遷影響，全球經濟充滿危機與挑戰，國際正在重塑經濟規則當下，也更加凸顯了企業永續轉型刻不容緩的重要性。

因應全球ESG浪潮及主管機關戮力推動下，安泰銀強調，呼應主管機關 「以價值為基礎」的金融發展藍圖，企業永續聚焦永續治理、產品服務、綠色環境及社會關懷四大方向。

在「性別平權」指標上，安泰銀女性董事比例達27％，高於2020年上市櫃公司女性董事比例14.36％。2021年度出版的永續報告書依循「美國永續會計準則委員會」（SASB）商業銀行準則，並取得會計師有限確信報告，後續將積極導入「氣候相關財務揭露建議書」（TCFD），以循序漸進方式，評估客戶氣候風險及揭露企業對環境影響。

安泰銀並已成立「公平待客原則推動委員會」以深化保障金融消費者，針對高齡時代來臨，未來亦將研議規劃全方位信託2.0相關商品，體現普惠金融的意義與價值。

安泰銀更啟動低碳轉型，對內設定五年減碳5％目標，第一階段在去年底已達成減碳21％，大幅超越目標。對外秉持綠能融資專業，參與離岸風電、太陽光電等再生能源產業、漁電共生、綠建築、電信永續連結貸款、減碳電動巴士自貸案，以及負有社會責任的長照機構自貸案，與產業共同成長，加速創造永續金融體系友善循環。

安泰銀以「速度」、「專業」及「信賴」為本，將永續發展（ESG）融入現行的商業模式、策略、產品和服務。丁予康說，永續轉型在於打造多贏機會，創造正向的連鎖反應，該行樂觀迎接下一個挑戰，審慎應對未來前景，與企業共同因應挑戰及掌握機會，為股東、客戶、員工等利害關係人，創造穩定成長的企業價值。