有「八音才子」美譽的霹靂國際多媒體前副董事長黃文擇先生於12日辭世，享壽66歲，令人不捨。為避免疫情期間群聚，在文化部部長李永得、國家電影及視聽文化中心董事長藍祖蔚及國立傳統藝術中心的促成下，由霹靂國際多媒體主辦「《咱 江湖再見》八音才子黃文擇紀念展」，供好友與戲迷追思悼念。

黃文擇大師聲線多變且寬廣，在生、旦、淨、末、丑及中間角色間的詮釋轉換游刃有餘，以模仿外界聲音為其最大特點的琴鳥來說，能模仿出40多種聲音，一生配音過超過4000個不同角色的聲音，因此被戲迷敬稱為「八音才子」。40多年來，黃文擇大師的獨特單口配音已是臺灣民眾兩代人布袋戲記憶的一部分，每十個人就有一個是聽著祂配音的素還真長大的，戲迷們也都是從黃文擇大師的聲音來認識霹靂世界，實屬人間難得一見的瑰寶。霹靂希望透過這個紀念展，持續將臺灣布袋戲文化傳承發揚。

《咱 江湖再見》八音才子黃文擇紀念展將於7月6日至17日在國家電影及視聽文化中心舉辦，免費開放入場，展覽開放時間為每周三至日的10點半30至晚間8點，6日開展當日的開放時間為下午12點起，歡迎各界好友與戲迷前來參觀。而徵集「最想對文擇大師說的話」活動細節將於官方網站及官方粉絲專頁「霹靂布袋戲」公布。電影《素還真》、《聖石傳說》也將安排重映。