一名男網友透露，身體不適在家快篩驗出陽性，立刻衝去急診看醫生，沒想到抽血竟驗出「橫紋肌溶解症」，且數值高到恐要洗腎，當下就被安排住進去專責病房，讓他的生活一天之間天翻地覆，引起網友討論。

一名男網友日前在Dcard上發文說，他早上起床後覺得身體不舒服，便立刻在家裡面快篩，結果竟然驗出陽性，隨後他就出門到醫院看診並領藥回家吃，也準備好要在家裡7+7。沒想到，他在急診室抽血時，卻驗出橫紋肌溶解症，數值高到很有可能腎衰竭、須要洗腎，目前他已經被入住專責病房中。

男網友坦言，一切都發生的很突然，他什麼東西都沒準備，心理準備也還沒做好，好在醫師與護士都努力安撫他，朋友也安慰他幸好有去看病，否則在家裡倒下了也沒有人知道。不過，生活在一天之內就發生天翻地覆的變化，讓他感覺很不真實。

貼文引起網友討論，不少人祝福原PO能早日康復，好好養病。也有人詢問，男網友發生的不舒服症狀是哪些？對此，他則透露，所謂的不舒服症狀，除了發燒與咳嗽，還有排出深色尿液。而他入住專責病房後，一度出現呼吸困難、鼻孔塞住的狀況，所性透過藥物治療，目前平安無事，住院觀察中。