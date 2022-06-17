花蓮縣政府獲企業捐贈唾液快篩試劑，原訂今天免費發放供幼童使用，但活動緊急喊卡，原因縣府稱昨天傍晚接到衛福部專文，該試劑並未通過食藥署緊急授權（EUA），因此禁止發放。中央流行疫情指揮中心回應，無論是贈送或轉賣，都須經一定程序提報。

指揮中心代理發言人羅一鈞說明，據食藥署了解，花蓮縣欲提供的企業贈送之快篩試劑，並未在目前核准專案輸入或製造的快篩產品名單內，因此需要就來源加以了解，是否為合法輸入。

其次，由於該試劑並非國內食藥署核准的產品，因此無論是贈送或轉賣，都需要經過食藥署核准，發文目的是提醒花蓮縣政府，根據醫材法規定，需先經合適程序提報產品，確認其有效性。

羅一鈞指出，如果花蓮縣政府希望提供試劑給小朋友使用，究竟它在檢測準確性、安全性是否合規，雖然花蓮縣政府表示該產品有符合歐盟規定，但仍需驗證，希望多收集一些資料，讓食藥署可以來研判是否合適。