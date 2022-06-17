南投縣17日新增1316人確診，累計43371人確診；新冠肺炎確診無論輕重症、無症狀患者，都可能有後遺症，為協助染疫康復者恢復正常生活，衛生福利部南投醫院、埔里基督教醫院，提供新冠後遺症整合醫療服務。

衛生局表示，國外研究發現，新冠患者可能出現不同的後遺症，包括焦慮、失眠、憂鬱、腦霧、掉髮、呼吸困難、胸痛或胸悶、咳嗽、嗅覺或味覺障礙、疲勞、糖尿病、多系統發炎症候群等，雖無立即致命危機，但嚴重影響生活，造成患者痛苦與不便。

衛生局表示，新冠後遺症整合門診對象，是確診者解除隔離半年內，經醫師判斷仍有COVID-19急性感染後徵候群，需整合醫療者；「住院整合照護」，是針對解除隔離日起3個月內，需住院接治療者。

南投醫院每周四下午開染疫康復者門住診整合醫療諮詢，醫師廖嘉宏說，最近有2位新冠患者就診，1位有腦霧現象、1位感到心悸，2名病患年齡都是30多歲，經診斷開給藥物，進行症狀治療。有新冠後遺症的民眾可電洽（049）2231150分機1126-1128，留下姓名、聯絡電話等，個管師將會與患者聯繫。

埔里基督教醫院每周三上午，開染疫康復者整合醫療門診，由胸腔科醫師楊國坤、感染科醫師蔡文石服務患者，諮詢專線（049）2912151分機2881陳個管師。

衛生局表示，染疫康復者接受整合門診醫療服務，僅需繳交1次掛號費及1次部分負擔（含藥品部分負擔），且有跨科別整合性醫療服務、社會資源轉介、長照轉銜服務等，可減少醫療支出。

此外，針對MIS-A多系統發炎症候群（成人）、MIS-C多系統發炎症候群（孩童），也可能造成死亡；衛生局呼籲民眾，如果持續發燒，且出現腹痛、頭暈、眼睛充血、皮膚出疹、腹瀉、嘔吐等症狀時，務必提高警覺。只要有下列任何1項症狀，應立即就醫，包括呼吸困難、持續胸痛或胸悶、醒來無法保持清醒、意識不清、皮膚嘴唇指甲蒼白或泛藍、及其他任何嚴重不適等。