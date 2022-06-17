味全龍確定留下洋投鋼龍，至於是用何種方式贏過韓職球團？領隊丁仲緯表示，鋼龍整體合約薪資總數不變，只是針對激勵獎金的結構上做出調整，他也十分開心能夠續留台灣。

本月13日龍隊證實，有韓職球團對中職提出鋼龍的身分照會，確認合約狀態，據悉是鋼龍前東家起亞虎隊。鋼龍在昨天表示，自己最晚會在晚間做出是否續留龍隊的決定。

鋼龍今年與龍隊簽下年約，不過其中附帶逃脫條款，新球隊支付買斷金即可挖人，但經過思考後，鋼龍確定續留。丁仲緯表示，這兩天都有跟他與經紀人做洽談，韓職也開出不錯的價碼，「雖然韓國開出不錯的價碼，但他有他的考量，認為台灣環境很不錯，評估後還是決定留下來。」

丁仲緯透露，在洽談過程中鋼龍也多次透露自己非常喜歡味全這支球隊，也分享許多建議、心得。而日前龍隊解約洋炮鈦龍後，目前仍會持續尋找新洋將，「不管是洋投、洋炮都有同步在看，但最主要還是要能找到合適人選。」