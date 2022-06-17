彰化縣衛生局長葉彥伯說明疫情。（吳敏菁攝）

彰化縣新增中4314例確診。（彰化縣衛生局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣新增確診分布。（彰化縣衛生局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣新增確診分布。（彰化縣衛生局提供／吳敏菁彰化傳真）

5至11歲兒童BNT疫苗6月22日安排施打。（彰化縣衛生局提供／吳敏菁彰化傳真）

中央流行疫情指揮中心今天公布國內新增5萬5187例本土確診個案，彰化縣新增4314例確診，累積感染盛行率10.87％，疫情曲線已經有點往下掉，青壯除群已經降到一半以下，老年族群個案比例已經增至1成5以上，外縣市和外籍移工占率2成以上。

彰化縣長王惠美表示，5至11歲兒童BNT疫苗第二劑，即日起進行學校意願調查，6月22日起，安排醫療團隊進入校園施打。

王惠美說明，確診勞工，可請普通傷病假，雇主依假別給付薪資，一年內30日半薪，不得扣全勤。

王惠美表示，彰化高中以下學校暫停實體課程，延長停課到30日，暑假前一天，有照顧需求仍可到校，弱勢學生繼續發放幸福餐券，期末考授權學校決定，可以線上多元評量方式，今天到校有1萬963人，全縣到校率8.80％。

彰化縣衛生局長葉彥伯表示，疫情已經有點往下掉，抗病毒藥物使用達13.41％，累計使用已經達1萬6795例，長照機構罹病率則衝高到26.43％，感染率相當高。

葉彥伯表示，7天解隔後，如果沒有症狀，不用去驗快篩，因為就算有殘留病毒，也是死的或相當微量，影響不大，呼籲有些機構和公司行號要求7天解隔離後，還要再驗快篩才能上班，其實並不必要。

王惠美表示，連續兩年多，前線人員都非常辛苦，最後一哩請撐一下，開放了之後就雨過天晴，大家已經都在預約未來了。