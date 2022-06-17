入行17年的台慶不動產北高華夏鑫富加盟店店長黃奕家，活潑、外向、愛聊天，大學畢業自觀光科系，曾在餐飲業服務3年。為了挑戰更高的薪水，她毅然轉入房仲業，過去10年在住商不動產服務，業績一直是高雄區的前3名，最高紀錄是「同時管理4間住商不動產加盟店」！

然而，因為認同永慶房產集團的經營理念，對跨品牌深度聯賣、不斷創新科技工具的嚮往，她今年三月毅然決定隨著店東轉戰台慶不動產，並出任店長一職，短短3個月就繳出了4,300萬元業績的亮眼成績單。其中，她所嚮往的聯賣制度，就助攻近三分之一的業績。

區域店數多，凸顯聯賣成效，助長業績攀升

黃奕家認為，永慶房產集團旗下加盟四品牌永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋、台慶不動產四品牌區域店數多、市占率高，加上店與店之間有合作共識，也願意互相信任，帶動成交速度和客戶滿意度，加上好口碑的品牌力，也成為全台各地加盟店業績更上一層樓的助力。

她也坦言，住商不動產在高雄只有70幾間店，永慶房產集團加盟四品牌加起來超過200間店，待售案件與客源是老東家的好幾倍，並透露，以往在住商不動產賣了半年，甚至1年都沒賣出去的專約，轉職到台慶不動產1個月就銷售一空。

開幕3個月就突破4,300萬元業績，除了聯賣助攻，還有過去的經營累積！「畢竟我們在房產業10幾年，擁有許多好口碑，加上成交量大，自然在客人心中烙印高辨識度，轉職到台慶不動產後，不少服務過的客人上門」黃奕家補充。

房仲年資長達17年的黃奕家認為，永慶加盟體系區域店數多、聯賣強，加上強大品牌力和獲認同的經營理念，助攻加盟店業績更上一層樓。（永慶房產集團提供）

「零接觸服務」帶動每月業績成長1/3

值得一提的是，與住商不動產時期相比，台慶不動產平均每個月業績整整增加了三分之一，業績亮眼的關鍵，除了聯賣，還有科技工具和系統平台建構出的零接觸服務，大大降低消費者、經紀人及相關人員在疫情下的健康風險。

只要開啟手機上的〈行動智能經紀人APP〉，讓客戶即時篩選、迅速安排帶看；〈i行動系統〉則在配對上，能快速幫客戶找到適合的案子。「一支手機就可以到處辦公」更是關鍵，除了提升經紀人服務效率、即時滿足客戶需求，進而帶動店頭績效。

另外，〈實境找房〉線上賞屋服務在疫情升溫之際，也有莫大幫助。黃奕家分析，由於照片無法清楚詮釋屋子內每個角度與動線，搭配〈專人導覽〉線上帶看服務，讓客人在家中透過手機、電腦，就能對物件整體動線一目了然，輕鬆了解房屋特色，大幅減低接觸風險。

因為一支手機就可以到處辦公和零接觸服務，讓台慶不動產北高華夏鑫富加盟店團隊可以即時滿足客戶需求，疫情下業績逆勢成長。（永慶房產集團提供）

轉換品牌後視野升級 向上拚搏動力倍增

「放手讓經紀人去做」是黃奕家的管理之道！管理近百位房仲經紀人，她秉持相信夥伴的精神，即便資歷淺的新手，她也會讓他們自由發揮，即便洽談過程遇到問題與挫折，她再以管理者適時介入修正，使夥伴「從做中學、從錯中學」迅速累積經驗。

黃奕家透露，即便入行17年，幫客戶找到合適的物件，依舊是一件成就感十足的事。令她印象最深刻的案例是，買方是夜市流動攤販，原本相中一個兩房的物件，縱使每個月現金流足夠，但因職業無法符合銀行貸款條件，讓攤販非常洩氣，更難過於無法擁有一個屬於自己的家。然而，在黃奕家努力奔走下，半年後終於替攤販找到合適物件，令攤販大為感動，甚至在交屋時留下了感激的淚水。

過去，黃奕家在高屏區業績名列前茅、是獲獎常勝軍，但加入台慶不動產後，永慶不動產、永義房屋和有巢氏房屋也成為良性競爭的好夥伴，戰場瞬間擴大，親身體會到「人外有人，天外有天！」這也讓她更有動力鞭策自己、帶領夥伴創造更遠大的里程碑。

她也建議想要創業的房仲同業，「選對具有品牌、店數、聯賣和科技優勢強的永慶房屋集團，絕對能助創業者一臂之力！」

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