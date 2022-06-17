台北市疫情逐漸脫離高原期，北市府雖開放各級學校辦理校外教學，但僅限北市境內當日來回，至於畢業旅行與隔宿露營仍暫緩辦理，不過市府今早於防疫會議拍板，決定放寬營隊標準，7月1日起國高中相關活動打滿3劑疫苗即可跨縣市舉行，若沒打滿就要2天做1次快篩；國小生因目前只打1劑，因此只能在北市舉辦。

暑假將至，過往北市各級學校都會舉辦營隊活動，防疫規定是否放寬成為大眾矚目焦點，台北市副市長蔡炳坤指出，6月底前的活動尚未開放跨縣市舉行，校外參訪也只能安排在北市境內，但未來將會放寬，尤其北市暑期營隊高達9成是實體，線上僅有1成。

蔡炳坤表示，市府預計7月1日後將放寬現有防疫規定，國高中生只要打滿3劑疫苗就可安排跨縣市行程，若沒打滿疫苗就須每2天1次快篩；國小生部分，目前仍維持原本規定，7月營隊活動仍限制在台北境內，待國小生打完第2劑疫苗，再滾動式調整相關規範。

由於許多校園有舉辦室內活動的需求，蔡說，先前規定體育競賽必須閉門，不開放民眾入場，但未來會逐步開放，國高中將自7月1日至7月17日開放家長進場，但會要求疫苗打滿的要求，或出示2天內的快篩陰性證明；校慶園遊會、社團成果發表也比照辦理，7月起只要打滿3劑疫苗就可開放校外人士參加。

蔡強調，國高中校園目前室外維持開放，室內則是假日開放，國小考量疫苗施打等理由，則規畫周六、日開放室外，室內則不開放