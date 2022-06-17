大陸中共中央政治局17日召開會議，由中共中央總書記習近平主持會議，並審議《關於十九屆中央第八輪巡視金融單位整改進展情況的報告》。會議指出，推動巡視整改取得階段性成效。金融單位黨委（黨組）履行整改主體責任，對照巡視回饋意見抓好落實，一些突出問題和風險隱患得到化解，

另包含領導層、幹部和基層黨組織建設得到加強。紀檢監察機關、組織部門加強整改監督，對突出問題進行專項治理，嚴肅查處一批違紀違法問題。有關職能部門用好巡視成果，完善制度機制，加強行業監管。

據新華網報導，會中強調要堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，不斷增強「四個意識」、堅定「四個自信」、做到「兩個維護」，提高政治判斷力、政治領悟力、政治執行力，深刻把握金融工作規律，深化對金融工作政治性和人民性的認識，堅定不移走中國特色金融發展之路。

會中也表示，要堅持和加強黨對金融工作的領導，防範化解金融風險，深化改革創新，以動真碰硬的狠勁、一抓到底的韌勁，持續壓實整改主體責任和監督責任，從政治上、思想上、組織上、作風上、紀律上全面強化嚴的氛圍，推動金融單位黨委（黨組）全面抓好整改落實，建立常態化長效化機制，把巡視整改融入日常工作、融入深化改革、融入全面從嚴治黨、融入班子隊伍建設，為金融業健康發展提供堅強政治保障。