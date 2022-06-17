年底新竹市長民進黨將派誰出戰，引發政壇關注。爭取代表民進黨參選新竹市長的行政院顧問鄭宏輝今日（17）表示，近日外界對他的動向有很多推測，但他要特別聲明，他並沒有退選，也從來沒有退選這回事；他的意思是，在與總統兼民進黨黨主席蔡英文會談後，他表達一定會尊重選對會的決議，無論最後徵召的是不是他，一切以「團結」「勝選」為最大考量。

鄭宏輝今日在臉書發文表示，這幾天媒體有很多的推測，他要特別聲明：「鄭宏輝並沒有退選，也從來沒有退選這回事！」

鄭宏輝指出，蔡英文與他會談後，他也表達一定會尊重選對會的決議。換言之，無論民進黨最後是要徵召民調最高的他，或者有其他布局考量，一切都以「團結」「勝選」為最大考量。

針對新竹市長綠營將派誰出征，鄭宏輝直言，本周六民進黨選對會，將會討論新竹市長徵召人選。鄭強調，不論徵召人選是誰，他都會尊重；他也想拜託大家務必要保持冷靜，特別是支持者們一定要團結，「我們團結一致，民進黨才能守住新竹」。