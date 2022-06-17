億光(2393)周五舉行股東會，會後董事長葉寅夫表示，大陸封控影響，六月初已恢復正常，受惠紅光、高階、充電樁、太陽能、車用等領域，訂單出貨動能可期，法人預估，下半年營運挑戰優於上半年，今年營運可望比去年好。

不可見光廠商今年需求恐怕不如先前預期，面臨砍單窘境，但億光在去年供不應求後，今年可望能更加滿足訂單，億光受惠紅光、高階、充電樁、太陽能、車用等領域，更強調高階比重將逐步提升，雖然上半年受到大陸封控影響，四月出貨影響最大，但六月初已恢復正常，下半年車用成長動能可望強勁，法人預估，下半年營運挑戰優於上半年，今年營運可望比去年好。

關於億光與大陸競爭對手差距，公司董事長也提到，不可見光、高階，大陸追趕狀況目前是有一點，但大陸投資盲目擴充，長線是大災難，環境變化這麼多，庫存管理要做好，生產線更要執行管理配合。而億光車用領域主要是做背光、照明、氣氛燈、頭燈等，苗栗還有兩座廠房，公司車用還在擴廠，公司並非提高資產，是把低毛率調整，避免浪費資金支出。葉寅夫也說明，長短料影響主要是在半導體上，而經濟循環變動是必然，也必須去適應且準備應變。

本土疫情嚴峻，億光廠區在空調部分全面加裝「UV LED抑菌淨化機」，市場需求增大，億光成功開發出可有效消滅SARS-CoV-2病毒的UVC光設備，並依此研究成果開發一系列的UVC LED(275 nm)紫外線產品，紫外線應用商機評估，未來可望成為標配，最近也成功打進國際品牌大廠。

億光5月營收19.71億元，月增44.91%、年減13.40%。受到大陸COVID-19疫情防疫封控措施影響，4月營收明顯下滑，月減33.03%，下探2020年3月以來低點。5月出貨狀況逐漸恢復，億光前5月營收88.33億元，年減13.65%，法人預估6月營收動能向上，但由於4月營收缺口比預期大，本季整體營收恐怕難以延續首季淡季不淡走勢。

億光今年第二季方面，雖不像第一季有春節假期影響，但因大陸蘇州廠受封控措施影響，且供應鏈受阻，億光去年第2季營收為67.57億元，攀上2017年第4季以來單季新高，基期高檔，今年第二季單季法人預估營收55.14億元，季減0.03%、年減18.40%。

億光發展策略著重於利基型產品，有助於避開大陸廠商低價競爭，整體營運體質仍朝正向發展。展望今年，元宇宙概念持續升溫，AR/VR/MR設備也被推至浪尖，Mini LED顯示技術精進將使得市場需求全面爆發，提供產業新的成長動力。