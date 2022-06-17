台南市警局佳里分局今天宣布破獲擄鴿勒贖集團，在台南、高雄及嘉義逮捕8人送辦；警方調查，這個集團作案至少1年多，擄獲100多隻賽鴿，獲利逾200萬元。

台南市警局佳里分局警員今天告訴中央社記者，警方去年3月獲報，以58歲何姓男子及60歲林姓男子為首的擄鴿勒贖集團，在北、中、南部山區及河床擄捕賽鴿，再向賽鴿主人勒贖；警方昨天收網，分別在台南、高雄及嘉義逮捕7男1女。

警方調查，這個擄鴿勒贖集團分工精細，區分為網鴿手、恐嚇被害人話務手、報馬仔、收簿手、車手頭、提款車手等，集團多在台灣西半部山區、河床架設大型鳥網，鴿群飛行經過時以彈弓發射彩帶，賽鴿受到驚嚇就會往下俯衝落網。

集團成員接著撥打賽鴿腳環上電話號碼恐嚇鴿主，每隻賽鴿贖金新台幣3000元至2萬元；警方收網逮捕8人後，同時起出存摺簿、手機、鳥網、彈弓、彩帶、筆電、膠帶、鉗子、鋸子、掃刀、鐵鎚、無線電及贓款3萬3000元等。警方訊後依組織犯罪防制條例、恐嚇取財、竊盜等罪嫌移送台南地檢署偵辦。

佳里分局表示，台灣賽鴿制原以陸翔為主，後改為海翔，主因是陸翔容易被擄鴿勒贖集團威脅，歹徒只要在賽鴿容易經過的山區架網，就可輕易網到賽鴿進行勒贖，犯罪成本極低，也難以追查，甚至有人互爭山區地盤而鬥毆。

不過，海翔對賽鴿風險較大，賽鴿在海上遠距離飛行時，可能因體力不堪負荷，葬生大海。（編輯：黃世雅）1110617