彰化銀行17日舉行111年股東常會，由董事長凌忠嫄主持，會中承認110年度營業報告書及財務報告，並討論110年度盈餘分派案，決議通過普通股每股分派現金股利0.5元及股票股利0.1元，會議十分順暢。

彰銀董事長凌忠嫄表示，彰銀自去年以來在獲利表現、公司治理、信用評等、風險管控及氣候變遷各方面，均有佳績，感謝股東的支持。面對多變的經營環境，彰銀除期許成為企業資金調度重要樞紐外，並將掌握無接觸金融服務商機，以數位驅動發展，全力衝刺核心業務，積極開展多元獲利管道；同時，持續強化永續競爭力，將ESG融入銀行各項營運活動中，貫徹推動永續發展，並以綠色金融作為實踐淨零的策略主軸，為股東創造最大價值。

此外，因應新冠肺炎疫情，彰化銀行今年首度召開視訊輔助股東會，讓無法親赴會場的股東得以視訊方式參與，實體股東會則比照去年於彰銀臺北大樓1樓戶外場地召開，並採固定座位方式，嚴守集保中心「因應防疫召開股東會之作業指引」，並落實會場分流和社交安全距離等中央流行疫情指揮中心防疫規定，確保與會股東及人員之健康。