李玟加盟華納音樂推出新單曲。（華納音樂提供）

李玟（CoCo）4月份簽約新東家華納音樂，近日趁勢發行首支單曲〈樂園 Wonder〉，也是她相隔3年推出音樂作品，李玟表示：「我們很感謝媒體朋友及網友們對Coco新歌的關注和喜愛，希望加入華納的第一首歌能被更多人聽到及喜歡，希望大家都能找到自己的專屬『樂園』。」希望藉由這首歌，在疫情之下整個世界面臨巨大挑戰之時，帶給每個人陽光般燦爛直接的活力，找回不因時空而受限的熱情。

CoCo第一次聽到這首歌demo即想到「樂園」畫面，為了呈現自己心中樂園的樣子，她親自參與歌詞創作，包括玩樂感十足的rap段落，討論編曲編舞造型乃至MV情景的每一個細節，只為打造最好的效果。整首歌旋律歡快，節奏動感，她在MV中時而奔放熱烈，時而嫵媚頑皮，挑戰超密集的段落鋪排，讓CoCo直呼如享受高強度運動一般過癮，期待歌迷可以一起跟隨歌曲熱舞，練出好身材。

此外，〈樂園 Wonder〉在視覺上的打造也頗下功夫，首發先行3張分別象征「愛」、「純凈」和「活力」的預熱海報，引起網友一波好奇。「樂園」代表專屬CoCo的奇妙世界，視覺中的紅水晶代表愛、水代表純凈，而散發能量的奇幻植物則象徵活力。封面中CoCo的雕像隱藏樂園深處，看起來溫柔而又肅穆，特意選用玉石材質，細微之處也極其講究。