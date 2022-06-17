台中西屯東大溪出現大量魚群暴斃，如今查出是因豪大雨期間上游灌溉溝渠水門關閉導致魚群缺氧，與後排水門重啟，灌溉排水又將渠道內的魚屍沖入下游東大溪。（環保局提供／謝瓊雲台中傳真）

環保局人員與水利單位工作站人員到廟前圳現勘，證實每逢豪大雨，水利站須依照規定將上游取水門關閉、下游排水門開啟，導致灌溉溝內水流斷流。（環保局提供／謝瓊雲台中傳真）

環保局人員與水利單位工作站人員到廟前圳現勘，證實每逢豪大雨，水利站須依照規定將上游取水門關閉、下游排水門開啟，導致灌溉溝內水流斷流。（環保局提供／謝瓊雲台中傳真）

台中西屯東大溪魚群暴斃，經過連日稽查與科技監測，終於找出死因；除了有食品廠和餐飲業者偷排油汙廢水，主要是上游農田水利灌排渠道水閘門的開關調節時機導致。環保局長陳宏益強調，後續將和水利單位合作研商調配機制，維護東大溪水質與生態環境。

西屯東大溪5月15日在連日大雨過後，在安和路協和一橋下溪流布滿魚屍、還散發陣陣惡臭，時隔不到1個月，6月10日事件再度重演，當地里民和議員楊正中都質疑是有不肖業者偷排汙廢水害死魚群。

環保局經連日巡查，並透過水質監測設備「水盒子」監控，終於確認魚群死因，除了有食品餐飲業者直接將油汙廢水排入東大溪汙染水體，主要還是跟上游水門的開啟關閉時機有關。

環保局一個多月針對附近水路環境積極巡查，13日邀集農田水利人員現勘，西屯水利工作站人員證實，6月8日至11日因應豪大雨來臨，依照規定將上游筏子溪旁的廟前圳取水門關閉、並開啟下游東大溪旁廟前圳排水門。

環保局同步啟動專案稽查，查獲食品與餐飲等2家業者違規將油汙廢水直接排入東大溪汙染水體。（環保局提供／謝瓊雲台中傳真）

台中市政府環保局透過「水盒子」水質監測設備，長期監控東大溪水質水體。（環保局提供／謝瓊雲台中傳真）

長達4天因渠道內無水源流入，導致未降雨時段生態基流量不足，使得魚群陸續死亡；大雨過後，取水門重新開啟，水流將擱淺於灌溉渠道及箱涵暗溝的魚屍，全沖進下游東大溪並散布於河床邊。

陳宏益強調，將與水利單位成立東大溪通報平台，研商灌溉水閘門的調配機制，若大雨過後重新開啟上游取水門前，相關人員應先巡視灌溉溝渠，盡速清理魚屍後再開啟下游排水門，以免箱涵暗溝魚屍沖流入東大溪，影響水質水體。

此外，東大溪上游水域流經台中工業區及東海商圈，平時河水基流量低，主要水源來自生活汙水及少量灌溉水挹注；14日查獲1家食品業者及1家餐飲業者，違規排放油汙廢水，均依法開單告發；後續將透過「水盒子」水質監測設備，持續監控東大溪水質狀況。

環保局人員與水利單位工作站人員到廟前圳現勘，證實每逢豪大雨，水利站須依照規定將上游取水門關閉、下游排水門開啟，導致灌溉溝內水流斷流。（環保局提供／謝瓊雲台中傳真）