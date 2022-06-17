夏季高溫炎熱，當心在國道爆胎或火燒車！交通部高公局統計指出，去年暑假7到9月平均每月有42件爆胎事故，比其他月份約36件高出約19％；夏季火燒車事故平均每月15件，也比其他月份平均9件高出約69％。

高公局交通管理組科長徐福聲提醒，用路人夏季出門要注意輪胎胎紋、胎壓與胎齡，注意輪胎外觀是否龜裂或變形；尤其要保持引擎良好散熱狀況。出門前除了要注意油量、電量，還要注意水箱水量是否足夠並且加滿。

根據高公局統計，去年7到9月暑假期間，國道共發生127件爆胎事故，占全年448件的28％；換算起來暑假期間平均每月約42件爆胎，較其他月份平均約36件高出約19％。

另去年7到9月暑假期間，國道共發生44件火燒車事故，占全年122件火燒車事故的36％；換算起來暑假期間平均每月約15件火燒車，較其他月份平均約9件大增約69％。

萬一國道行車中真的遇到爆胎該怎麼辦？徐福聲表示，此時切記不要急踩煞車，而是應該放開油門慢慢滑行到路肩，同時不忘握穩方向盤、啟動危險警告燈，並在車後方50到100公尺處放置車輛故障標誌警示後方來車。待援期間應下車至護欄外或安全處所等候，並「面向車道」以隨時警戒來車，同時儘速撥打1968免付費電話，向交控中心通報請求救援服務。