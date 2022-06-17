疲弱日圓目前兌美元匯價已來到20幾年新低，雖提高日本家庭以及企業進口食品以及能源成本。不過，日圓這樣一直貶值難道就只有壞處，沒有什麼好處嗎，部分日企可不這麼認為。

日本央行17日重申，當地超寬鬆貨幣政策維持不變，也在全球一片鷹派升息下，成為不升息的主要唯一鴿派。同時，兌美元本周曾貶至135.6價位的日圓，目前還身陷134左右無法轉強。根據統計，日圓匯價2022年迄今已走貶約14%。

就當日本家庭此起彼落，對荷包縮水一事抱怨連連之際，調研單位日本商工研究(TSR)本周對日企的一份調查報告也顯示，近半數表示日圓貶值將對營運產生負面影響。同時，只有約3%受惠於弱勢日圓。

其實，許多日本公司在編列本財年預算時，對日圓匯價的假設幾乎都比現在還要高出15到20日圓左右。拿日圓目前約134價位來說，就是在114到119之間。

誰也沒想到，日圓現今表現竟如此不振。不過，對那些大部分業務在海外，並以美元為主要交易貨幣，以及美債相對少的日企來說，可說沒有蒙受任何匯損下，不用特別再去跑業務，獲利就應可順利達標。

日本最大藥商武田製藥表示，日圓貶值比較好，因為武田有高達8成的銷售量都是來自海外。武田當初擬定財務計畫時，是預測日圓大概在119價位。若本財年末日圓落在4、5月時約130左右，年報就可望有近雙位數成長。

至於豐田汽車、Panasonic以及電玩大廠任天堂，則預測日圓比較強勢，2023年3月結束時，日圓可望升至115。以任天堂來說，5月公布年報預估指出，就算業績僅剛好達標，每貶值1日圓就可增加美國營收的匯兌收益，大概63億日圓，約0.47億美元。

當初，索尼獨排眾議預估日圓本財年可能會貶至123，現在看起來離目前匯價表現，反而比較準確。

相機製造公司佳能指出，弱勢日幣對公司來說，應該是一個非常大的優勢。業務以美元交易為主的佳能，則是預估日本在本財年應落在120日圓。佳能補充，萬一本業零組件成本變貴，或是缺料停工，有可能把匯兌賺來的拿去補貼虧損，才可讓財報好看一點。

同樣是日圓走貶有利營運的日本最大航空公司全日空，4月底曾說，日圓貶值對想來日本的觀光客來說，絕對是一個很好的時間點。但因為受限於新冠疫情，無奈日本政府還是對外國旅客入境日本有諸多限制。

日本海運3傑之一的商船三井曾在4月表示，由於日圓貶美元升，獲利也一直在增加。不過，這畢竟不是本業表現亮眼，若財報數字漂亮只是單純匯兌收益所貢獻的話，實在沒什麼值得好高興的。