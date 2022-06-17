臺企銀17日舉行111年度股東常會，由董事長林謙浩主持，會中承認110年度盈餘分配案，分派每股現金股利0.1元及股票股利0.37元，合計配發股利0.47元。

林謙浩表示，110年是臺企銀轉型的一年，在全員的積極努力下，獲利能力及資產品質較109年有顯著改善，其中，淨收益創下歷年新高，雖提存金額仍維持高水位，但稅前淨利表現從109年的53.74億元提升到57.76億元，成長率為7.48％。同時，從資產品質來看，提存金額的提升帶動備抵呆帳覆蓋率從233.60％提升至422.69％，而逾期放款比率也從109年的0.50％降至0.28％，顯示出臺企銀在資產品質改善上的成效。

林謙浩強調，臺企銀以提升中小企業客戶附加價值為出發點，打造「類金控」的經營模式，於去年成立「臺企銀管理顧問公司」，期望透過與創投子公司配合，發揮營運綜效，藉由銀行、創投、管顧、證券全方位強化，提供一站購足的All in one整合式全功能服務。

111年度臺企銀將在持續落實內部控制三道防線與強化整體風險控管下，發展授信精進方案，並加強金融科技發展，強化資訊安全控管。此外，透過發展多元獲利，逐年提升盈餘成長，持續累積資本，使銀行基礎更加穩固，並配合政府政策，協助中小企業積極轉型、二代接班，同時提供結合環境保護、社會公益等符合社會需求的金融商品與服務，積極協助臺灣中小企業永續成長，以善盡企業社會責任，戮力使臺企銀成為中小企業金融領導品牌。