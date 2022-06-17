新北市新莊第一公墓部分範圍約3.8公頃已完成遷葬，雖然過去有計畫興建第二生命紀念館，但遭周邊民眾反彈作罷，不過新莊生命紀念館櫃位使用率已逼近9成，民代仍催促市府儘速處理。殯葬處表示，目前依民代的建議，已針對第一公墓評估適合的地點，與先前擬定設置地點不同，後續將與地方溝通設置可能性。

占地約10公頃的新莊第一公墓歷史悠久，隨著周邊都市更新計畫陸續啟動，周邊已有不少住宅設立，也鄰近交通要道，市府2017年原計畫編列5.3億元，將第一公墓內的3.8公頃土地設置成新莊第二生命紀念館，不過周邊居民擔憂交通癱瘓、音量吵雜，最終作罷，該塊土地今年3月也被打造成綠美化園區。

隨著周邊人口逐漸增加，殯葬需求也逐年增加，殯葬處統計，新莊生命紀念館櫃位總數約3萬個，目前剩餘約3000個，而牌位已全數使用完畢，另外最近的樹林生命紀念館櫃位目前也剩228個，使用率達9成7。

由於新莊第一公墓仍有近7公頃土地待規畫，市議員黃林玲玲也呼籲，市府儘速重啟第二生命紀念館計畫，她表示，第一公墓北側十八份坑地區與住宅相隔一條大水溝，又是風水寶地，希望市府加速規畫設置。

不過，市議員蔡健棠認為，地方人口逐漸增多，希望市府先朝公墓公園化設置，將部份土地變更為公園用地，做成特色公園，新北生命紀念館數量多，不急於興建，可以待後續再做評估。

對此，殯葬處回應，市府若要設立生命紀念館，仍會以原有的殯葬用地為主，已請建築師就民代建議進行評估，經分析公墓北側及南側各有一區域坡度較為平緩，但是否興建還是要與地方溝通，達到共識後才能執行。