高雄市府17日公布新增8237例本土確診個案，從確診個案年齡分布統計可發現，0到4歲佔4.9％，65歲以上佔15.7％，孩童和長者確診數都有上升的趨勢，看得出是家戶傳染為主要來源，因此還是鼓勵大家盡速接種疫苗。

高雄公布17日新增8237例本土確診個案，高雄市長陳其邁說，目前高雄發生率有往下走趨勢，曲線下降與人流、接觸、活動有關，因此提醒大家假日出門時，可選擇空曠地來從事活動，但要注意社交距離，並且會隨時監控社區流行狀況。

高雄目前為止約12.34％盛行率，預期有趨緩狀況，高市府衛生局分析新增確診個案年齡分布發現，確診比例最高仍是50到64歲民眾，百分比為19.7％、但0到4歲為4.9％、5到11歲則是7.4％、12到19歲6.3％、20到29歲13.3％、30到39歲16.1％、40到49歲16.5％、65歲以上15.7％。其中，65歲以上確診個案數占比約上升0.8％，0到4歲約上升0.7％，回顧過去這個周，經常看30至64歲占比上升，隔天兩極端年齡層確診占比就呈現上升，顯示家庭傳播仍是主要來源。因此還是鼓勵盡量讓長者盡速接種疫苗。

陳其邁也補充，過去確診盛行率大多以活動力較高族群，但目前幼兒和長輩確診個案數慢慢有上升，這是必然現象，活動力較高者回家就傳染給家人，因此家中長輩若是有慢性病或是居家照顧對象風險更高，建議在家還是戴上口罩，減少用餐，如果有確診者更是要注意。

至於被問到屏東兒童重症急救目前一張床，屏東確診兒轉重症若無法收治，會協助跨區轉高雄收治，這樣高雄量能是否足夠？衛生局長黃志中說，高雄、屏東和澎湖有組成南區緊急醫療應變中心，對於需要重急症病患醫療資源都會互相調度，其中就含兒童重症，運作目前順暢，確實有部分屏東或澎湖重症孩子有到高雄住院，強調負荷量足以承受。

陳其邁表示，高屏及澎湖都是聯合調度，榮總、高醫負責高雄及澎湖，長庚、義大則是負責屏東和高雄，病房或病床都是聯合調度，重症治療都是這幾區域採取合作支援，已經行之多年，重症小組由各領域專家組成，就會有不同情況討論交換經驗，病房也是統一調度。

高雄12至17歲第3劑BNT疫苗校園接種部分，教育局長謝文斌指出，截至昨晚是37％，再加上今日數字應該會破4成。