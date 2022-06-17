大S和汪小菲去年底結束10年婚姻，今年5月指控大S月花他百萬吃禁藥，讓狗仔葛斯齊看不下去踢爆婚內曖昧其他女子，導致形象瞬間跌落谷底，昨（16日）開直播帶貨時，過程中似乎想模仿大陸「新東方」主播的雙語帶貨，竟直接教起法文，被網友狂酸：「什麼都能蹭」。

汪小菲昨日開直播時，表示看了新東方直播後，發現對方主播使用雙語帶貨相當厲害，讓曾在法國留學過的他，想藉機會教大家認識法文單字，只見他邊解釋單字，邊跟網友分享過往的留學經歷，當起老師的模樣架式十足，不料卻有網友發現，由於直播畫面是鏡像翻轉，導致寫下的單字全是反的，讓人完全看不懂所寫究竟是何字。

汪小菲直播時教法文挨轟。(微博)

對此，網友紛紛留言：「汪小菲法語帶貨，我都聽不懂他說的是什麼」、「他直播只會兩個詞，而且教不標準，很丢人現眼」、「看新東方直播是學英語嗎？他没抓住重點啊」、「如今也得帶貨養家了嗎」。

汪小菲之前在微博數度暴走，言語傷害大S本人及其家人，加上慘遭狗仔踢爆婚內出軌，醜態盡出引發批評，更傳出媽寶、婆媳問題、政治狂熱、重男輕女、酒後失態、動手動腳等6大黑化內幕，此外，更有一說是5年前開始，他已被大S及其親友疏遠，離婚前一年更是關係降到冰點，夫妻關係形同陌路。