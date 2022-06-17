台南市警察局佳里分局16日聯合北中南30多名警力，力兵分多路逮獲何姓及林姓主嫌共計8人到案，查扣多項涉嫌網鴿證物及贓款。(讀者提供／劉秀芬台南傳真)

台南市警察局佳里分局去年3月接獲情資，以何姓及林姓男子為首的擄鴿集團，於北、中、南部山區、河床網鴿勒贖牟取暴利，經調查確認何嫌及林嫌涉嫌重大，報請台南地檢署指揮偵辦，16日收網，一舉逮獲何姓及林姓等8名犯嫌，全案依組織犯罪防制條例、刑法恐嚇取財、竊盜等罪嫌移送法辦。

據了解，該擄鴿集團以58歲何嫌、60歲林嫌為首，成員區分為網鴿手、恐嚇被害人話務手、報馬仔、收簿手、車手頭、提款車手等分工細密，具組織性及專業分工。

何嫌與同夥分別在台灣西半部山區、河床架設大型鳥網，待鴿群飛行經過時即以彈弓發射彩帶，賽鴿受到驚嚇後往下俯衝中網後，再將賽鴿腳環號碼鴿主資料提供給林嫌，撥打電話恐嚇鴿主，將贖款匯入指定人頭帳戶，每隻贖金3000元至2萬元不等金額。

由於歹徒只要躲在賽鴿容易經過的山區架網，就可以輕易網到賽鴿來進行勒贖，犯罪成本極低，再加上警方難以追查，導致這類犯罪不斷發生且愈來愈猖獗，甚有發生歹徒互爭山區地盤而鬥毆情事。

佳里分局經長期跟監及蒐證，16日聯合台北市刑大、台北市中正一分局、高雄市林園分局、台南市學甲分局、善化分局等30多名警力兵分多路，分持拘票、搜索票在台南市新營、玉井、高雄、嘉義、彰化、台中、苗栗、基隆等地區同步執行搜索及拘提行動。

此次聯合出擊逮獲何姓及林姓主嫌共計8人到案，查扣涉嫌網鴿證物存摺簿、手機、鳥網、彈弓、彩帶、筆電、膠帶、鉗子、鋸子、掃刀、鐵鎚、無線電及贓款3萬3000元等證物。

佳里分局表示，原台灣賽制以陸翔為主流，因陸翔特別容易受到擄鴿勒贖集團威脅，後改為海翔，警方將持續掃蕩網鴿犯罪，以防制不法情事發生，藉此讓讓海翔改為陸翔或於近海放飛競翔，避免賽鴿於海上遠距離飛行，體力不堪負荷葬生於大海。