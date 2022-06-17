英國非營利獨立調查機構Skytrax公布2022年全球最佳機場排名，桃園機場於世界最佳100座機場中名列第67，較2021年的37名下滑。桃機公司指出，由於去年旅客人次嚴重下降，無法於旅客填寫問卷的調查方法下獲得佳績，但相信隨著國內疫苗覆蓋率提升及近期邊境檢疫政策的調整，跨國旅行逐漸重啟之下，桃園機場國際競爭實力仍蓄勢待發。

本次Skytrax全球百大最佳機場排名調查期間為2021年9月至2022年5月，最新公布的2022年全球最佳機場排名，前3名與2021年相同，分別為杜哈哈馬德、東京羽田以及新加坡樟宜機場。

桃園機場公司表示，本屆調查期間因台灣嚴防疫情，去年機場出入境旅客量僅90.9萬人次，其他鄰近如香港機場旅客量去年也僅有140萬人次，不到原本1成，再加上檢疫流程管制嚴格，對旅客滿意度造成直接影響，故百大機場排名下滑。

桃機公司強調，桃機旅客人數雖少，但國門沒有鬆懈，在旅客量分組評比中，桃園機場仍在年旅客200萬以下最佳機場獲得第5名。

隨著邊境管制逐漸放寬，有更多旅客能體驗桃園機場的改變，及簡化放寬後的邊境防疫流程，桃園機場有信心以全新面貌迎接疫後復甦，提供旅客更優質的機場體驗。