資深男星李㼈和老婆熊家婕婚後生下一雙子女，女兒李紫嫣如今已是18歲亭亭玉立的美少女，外表甜美秀氣，繼承了父母的好基因，承接老爸衣缽進軍演藝圈，現是女團「PER6IX」的一員。近日畢業季來臨，高中畢業的李紫嫣造型簡單，卻仍然飄仙氣。

照片中李紫嫣穿著黑白相間的畢業服，手中還握著小熊花束和畢業帽，一頭長髮簡單綁在耳後，加上並不明顯的妝容，造型有些清淡，卻很適合她的年紀，凸顯她清純的氣質，僅僅一個微笑就非常漂亮。

除了外型亮麗，李紫嫣平時很喜歡用文字記錄心情，在文學上也多有涉獵，文字中可以窺見她的想法都滿有深度，她記錄心情坦言：「我早早就明白18歲是一道分水嶺，跨過界線後，能單依靠『努力』就能成就的事情就越來越少了。」同時她也不忘天真喊話：「說好的一生美好、一生幸福，誰都別掉隊了喔。畢業快樂。」許多朋友向李紫嫣送上祝福「畢業快樂」、「畢業的感覺就是時間過得真快」、「祝妳未來一切順利，勇敢的飛吧，我們會默默支持妳」、「阿紫畢業快樂唷~好好享受大學生活！」

李紫嫣念高二時加入6人女團「PER6IX」，因為外型亮眼加上星二代光環，讓她一出道就受到矚目，和爸爸李㼈一起上節目後，大家更是搶著認李㼈當岳父，而李㼈也曾吐露對女兒的擔憂，表示最怕女兒遇到不好的男人，至於能接受女兒幾歲出嫁，李㼈猶豫個幾秒，列出兩個條件「成年、那男的要是對的人」，就算18歲就要嫁適合結婚的對象也OK，認為什麼時間遇到什麼人就是最好的安排。