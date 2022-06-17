北市延平北路民宅火警 火勢撲滅暫無人傷 16:102022/06/17 中時 陳鴻偉 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北市延平北路民宅火警，現場火勢已撲滅。（陳鴻偉翻攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 北市延平北路二段小巷一處民宅2樓，17日下午3時突然竄出陣陣濃煙，消防局判定為3級火警前往灌救，下午4時火勢已撲滅，初查2樓無人居住，同棟住戶均已即時疏散，警消正進一步釐清起火原因中。 蔣萬安轟蘇貞昌輕忽疫情 政院反擊：違乎事實有失偏頗 蘇揆稱染疫者99.6％無症狀或輕症 蔣萬安轟：最高行政首長帶頭輕忽 「台北隊」再添黃子哲、蔡畹鎣2生力軍 年底選戰不佛系 #北市 #延平北路 #火勢 #2樓 #灌救 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 央行升息半碼 房市專家：布局雙北市以外商用不動產避險 14:132022/06/17 財經 新竹市輪胎行慘遭逆子縱火 8親人罹難 04:102022/06/17 社會新聞 納管工廠改善促土地轉型 地主牽成頭家雙贏最夠力 09:492022/06/17 區域情報-新北 碧潭吊橋主題燈光秀 動感光雕夜間彩虹超吸睛 13:252022/06/17 生活 新竹輪胎行遭逆子縱火8死 倖存父癱軟在地：這怎麼救 07:312022/06/16 社會 柯文哲欽點參選新北市長 蔡壁如竟這麼答覆 12:432022/06/17 政治 北市台灣燈會面積增1倍 僅追加8千萬遭質疑 04:102022/06/17 地方新聞 藍：台北市長選戰「可割可棄」 林佳龍：割誰？棄誰？ 15:042022/06/17 政治 北市兒童疫苗校園接種 6／23開打BNT第二劑 12:352022/06/17 生活 北市770處路口 紅燈即起縮短30秒 04:102022/06/17 地方新聞 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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