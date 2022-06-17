歐洲股市周五早盤小幅揚升，但預計本周周線將迎來殘酷的大跌；全球主要央行一系列升息，引發經濟放緩的擔憂，普遍挫傷市場信心。

周五泛歐Stoxx 600指數早市略升1.01點或0.25%，為403.89點。但本周預計將出現大跌4.7%，為3月初以來最大的周度跌勢。

全球股市也將迎來自2020年3月市場大崩潰以來的最大單周跌幅；此前繼美國升息後，英國和特別是瑞士意外地升息，以平抑通膨，讓市場擔憂經濟會加速衰退。

周五稍晚將公布歐元區通膨資料終值。

在個股表現方面，英國最大零售商特易購(Tesco)跌0.3%；該公司表示，看到了在通膨高漲之下，消費行為出現改變跡象。

西班牙桑坦德銀行(Santander)升1%；該行新任命Hector Grisi為執行長，取代長期在任的Jose Antonio Alvarez。

德股暫升0.4%，法股升0.3%，英股則持平。